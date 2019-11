Filosofia e salute con Nuova Acropoli a Ragusa

Nuova Acropoli celebra a Ragusa la Giornata Mondiale della Filosofia: "Filosofia e Salute". In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall'UNESCO, Nuova Acropoli promuove la celebrazione di questa fondamentale giornata anche a Ragusa!

E lo fa con due importanti appuntamenti. Ad aprire il passo sarà il convegno dal titolo: "Filosofia e Salute. Come può la Filosofia essere arte dello star bene." I relatori, il prof. Santo Burgio dell'Università di Catania e Giovanni Romano di Nuova Acropoli Ragusa, ci accompagneranno in un percorso dall'Oriente all'Occidente per riscoprire come la Filosofia è stata da sempre associata e di fatto impiegata come fonte di Salute. Il convegno si terrà sabato 23 novembre 2019, alle ore 19:00, presso la Sala Conferenze dell'Avis di Ragusa, in via della Solidarietà, n°2. Secondo appuntamento di questa serie di eventi sarà la Presentazione del Corso di Filosofia Attiva, durante il quale si imparerà a vedere la Filosofia da un'altro punto di vista, in maniera pratica e quanto mai attiva e utile alle nostre sfide quotidiane.

Grandi saggi e filosofi di tutte le epoche e da tutte le parti del mondo ci faranno da guida in questo viaggio... Platone, Confucio, Seneca, gli antichi egizi e molti altri! La presentazione del Corso si terrà lunedì 25 novembre 2019, alle ore 19:00, presso la sede associativa di Nuova Acropoli Ragusa, in via Archimede, n°19/A (Palazzo Cocim). Celebriamo insieme la Giornata Mondiale della Filosofia 2019!