Nubifragio a Licata. A pochi giorni dall’ultimo allagamento per la forte e abbondante pioggia Licata torna sott’acqua. Un violento nubifragio si sta abbattendo in questi minuti a Licata in provincia di Agrigento dove in meno di un’ora son caduti 50 mm di pioggia.

La situazione è davvero drammatica in alcune zone della città le auto sono state sommerse a metà dall’acqua. Diversi garage e ebitazione allagate. (Foto Facebook)