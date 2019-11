Festa di Santa Cecilia del Coro Lirico Siciliano a Catania

Il prossimo 22 Novembre, alle ore 19, presso la Pontificia Basilica Collegiata a Catania (Via Etnea 23), il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e accompagnato all'organo da Paolo Cipolla, riprenderà un'iniziativa che l'Ente lirico prosegue da anni: la Festività di Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantanti.

Una innovativa e suggestiva manifestazione per la città etnea dove la festa dedicata alla martire romana, protettrice del mondo musicale, non è mai stata adeguatamente valorizzata nel corso degli anni. Si ripristina una occasione di forte impatto emozionale e di riflessione in un momento di crisi per il settore culturale e musicale in particolare, una grande festa “in musica” per celebrare e omaggiare la Vergine Cecilia che nel corso dei secoli è divenuta punto di riferimento per la categoria. Secondo la leggenda, la nobildonna il giorno del suo matrimonio cantando espresse il desiderio di restare vergine al suo futuro sposo e riuscì a convertirlo. Cecilia divenne patrona della musica per un'errata interpretazione di un canto latino cosicché a partire dal XV secolo veniva sovente raffigurata con un piccolo organo a fianco.

Il Coro Lirico Siciliano, sempre in prima fila verso le innovazioni e le sperimentazioni, riporta questa festa cara agli artisti nella città del “Cigno etneo” e concluderà la cerimonia proprio con un inno di ringraziamento belliniano: il maestoso e solenne Te Deum in do maggiore, composto da Vincenzo Bellini nella fase giovanile “napoletana”, un'ode in musica alla Santa e al sommo compositore siciliano allo stesso tempo. Tra gli affreschi di Giuseppe Sciuti, le voci del Coro Lirico Siciliano eseguiranno mistiche composizioni sacre (tra cui estratti dalla “Messa di Requiem” di W. A. Mozart e composizioni inedite ceciliane dello stesso Francesco Costa) offrendo al pubblico della città etnea una preziosa occasione di preghiera, ascolto e meditazione per vivere, attraverso la musica, la sentita festa. Il Coro Lirico Siciliano (OSCAR DELLA LIRICA 2017) è un Ente che in pochi anni si è imposto nel panorama musicale, teatrale, sinfonico e lirico nazionale ed è oggi considerato uno dei più importanti cori lirici e sinfonici d'Italia.

Annualmente realizza il “Premio Canticorum Sacerdos” e il “Premio Sicanorum Cantica”, manifestazioni che godono dell'Apprezzamento della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e il Patrocinio del Presidente del Consiglio. E' stato diretto, tra gli altri, da Donato Renzetti, Ralf Weikert, Steven Mercurio, Muhai Tang, Peter Tiboris, Lü Jia, Giuliano Carella, Marius Stravinsky, Gianluca Martinenghi, Luiz Fernando Malheiro, Franco Zeffirelli, Grischa Asagaroff, Giancarlo Del Monaco, (regia) e si è esibito con José Carreras, Fiorenza Cossotto, Andrea Bocelli, Daniela Dessì, Gregory Kunde, Fabio Armiliato, Marcello Giordani, Sonia Ganassi, Giovanna Casolla, Alberto Gazale, Carlo Colombara, Denia Mazzola Gavazzeni, Piero Giuliacci, Alessandro Corbelli, John Osborn, Dimitra Theodossiou, Luciana D'Intino, Pietro Ballo, Guo Shu Zhen, Enrique Batiz. Collabora con la "Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale", la Fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana”, l' “Ente Luglio Musicale Trapanese, il “Bellini Festival”,“Taormina Arte”, “Taormina Opera Festival”, Teatro Comunale di Bologna, Macao International Music Festival, Harbin Grand Theatre, Tian Jin Opera House, Turkish National Philarmonic, Hangzhou Philarmonic, Macao Orchestra, Oper Schenkenberg, Astra Theatre, Malta Philarmonic Orchestra, Chicago Opera, Teatro Regio di Parma, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino. E' stato scritturato per numerose opere trasmesse in diretta dal Teatro Antico di Taormina in Mondovisione attraverso i canali RAI (RAIUNO e RAI5), SKY e il circuito MICROCINEMA in oltre 700salecinematografiche in tutto il mondo.