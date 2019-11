Salute: dalla medicina di genere alla medicina di precisione

Dalla medicina di genere alla medicina di precisione è il titolo della conferenza stampa di presentazione del libro bianco che si terrà il 27 novembre alle ore 11,30 nella sala conferenza di Palazzo Theodoli Bianchelli a Roma.

Onda presenta il libro bianco, realizzato grazie al supporto di Farmindustria, dedicato quest’anno alla Medicina di genere e alla Medicina di precisione. La Medicina di genere si basa sulle diversità tra donna e uomo che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione. La presa di coscienza delle differenze tra i generi nell’ambito della salute ha ottenuto un nuovo importante risultato con il Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, uno dei presupposti della Medicina di precisione che tiene conto delle peculiarità, genetiche e non solo, di ogni persona. Nasce così la possibilità di una medicina su misura grazie anche a terapie personalizzate, più rispondenti alle specifiche esigenze del singolo paziente, quindi più efficaci e sostenibili.

Intervengono: On. Rossana Boldi, Vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, On. Fabiola Bologna, Capogruppo della Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Sen. Paola Boldrini, Membro Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, Sen. Maria Rizzotti, Membro Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, Alessandra Carè, Responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Francesca Merzagora, Presidente Onda, Raffaella Michieli, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Venezia, Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.