Dieta del limone per dimagrire e mantenersi in forma

La dieta del limone per dimagrire subito 3 kg e mantenersi in forma. La dieta del limone è stata ideata dalla dottoressa Martine Andrè ed è diventata subito famosa in tutto il mondo grazie al fatto che diverse star hanno dichiarato di utilizzarla per perdere peso velocemente.

La dieta del limone per perdere peso e mantenersi in forma sfrutta l’effetto drenante e disintossicante del limone. Il limone è un frutto in grado, se utilizzato nel modo corretto, di tenere a bada il senso di fame, migliorare il problema di ritenzione idrica e cellulite e più in generale di accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso. La particolarità delle dieta del limone della dottoressa Andrè è quella di dover assumere ogni giorno una specifica bevanda che si prepara utilizzando i seguenti ingredienti: 30 cl di acqua, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero e un pizzico di pepe di cayenna. La limonata così ottenuta va bevuta appena svegli, poco prima di andare a dormire ma anche subito dopo lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio.

La dottoressa Andrè però non si è limitata a consigliare questo. La dieta del limone prevede infatti anche altri alimenti nel corso della giornata, principalmente yogurt, frutta fresca e secca, avena in fiocchi, insalata di verdure, pane integrale, zuppe, legumi, pesce, petto di pollo, uova, pane e pasta integrale. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta del limone per dimagrire subito 3 kg e mantenersi in forma. Lunedì: mezz’ora prima della colazione bisogna bere la limonata, poi si può mangiare yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta. Spuntino: frutta fresca e limonata. Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale. Merenda: 5 mandorle o 5 noci e una limonata. Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata.

Martedì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla. Spuntino: verdure crude e limonata. Pranzo: risotto al limone. Merenda: frutta secca e limonata. Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata. Mercoledì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta e pane tostato. Spuntino: frutta fresca e limonata. Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone. Merenda: due carote o un finocchio e una limonata. Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata.

Giovedì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi avena, frutta e yogurt. Spuntino: una manciata di mandorle e limonata. Pranzo: pasta integrale con verdure. Merenda: frutta fresca e limonata. Cena: lenticchie, insalata e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata. Venerdì: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi frutta fresca e pane integrale.Spuntino: verdura cruda e limonata. Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone. Merenda: frutta secca e limonata. Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Prima di andare a dormire: limonata. Sabato: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta. Spuntino: mandorle e succo di limone. Pranzo: pane tostato e zuppa di verdure. Merenda: formaggio fresco e verdure crude, limonata. Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone.Prima di andare a dormire: limonata.

Domenica: colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta condita con limone. Spuntino: frutta secca e limonata. Pranzo: riso integrale con verdure.Merenda: verdura cruda e limonata. Cena: formaggio magro con verdure e pane integrale. Prima di andare a dormire: limonata. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime aimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. La dieta del limone è vietata alle persone che soffrono di gastrite, alle persone che seguono terapie farmacologiche (in quanto potrebbe interferire con alcuni medicinali) e alle donne in gravidanza.