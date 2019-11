Dieta cinese per dimagrire: menù con riso verdure e tè verde

La dieta cinese può far dimagrire di circa 3 chili in una settimana. La dieta cinese aiuta a perdere peso in quanto prevede il consumo di alimento che risvegliano il metabolismo. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta cinese per dimagrire fino a 3 kg in una settimana.

Lunedì: colazione con 3 fette biscottate o gallette, 2 cucchiaini piccoli di marmellata, un bicchiere di latte di soia e un tè per concludere. Spuntino: due gallette oppure un frutto di stagione. Pranzo: un piatto di riso con piselli cucinati al vapore, una fetta di carne di manzo e contorno di broccoli. Merenda: una spremuta di pompelmo o di arancia. Cena: un minestrone di carote alla julienne, cavolfiore, broccoli, 70gr di legumi, mais cotto in padella e brodo vegetale. Martedì: colazione con tre biscotti ai cereali oppure tre fette biscottate e un cappuccino. Spuntino: un kiwi o una spremuta di arancia. Pranzo: 70 grammi di farro bollito, 50 grammi di tonno al naturale e verdure. Merenda: due gallette di riso. Cena: riso alla cantonese.

Mercoledì: colazione un bicchiere di latte di riso, tre gallette di riso, caffè oppure del tè. Spuntino: come lunedì. Pranzo: 70grammi di riso integrale con verdure e 100 grammi di pesce cucinato al vapore. Merenda: un frutto di stagione. Cena: 70 grammi di riso in bianco e una porzione di pollo con germogli. Giovedì: colazione con tre biscotti integrali e un bicchiere medio di latte di soia. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo, 50 grammi di spaghetti di riso, 80 grammi di carne di vitello ai ferri e verdure. Merenda: una mela o un tè verde. Cena: una zuppa con 70gr di cereali in brodo vegetale, 80 grammi di merluzzo o di sogliola con contorno di verdure al vapore. Venerdì: colazione come il lunedì. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 70 grammi di riso con due carote, 100 grammi suddivisi tra fagioli di soia e fagiolini condire con la salsa di soia. Merenda: una pera o un kiwi. Cena: 70 grammi di riso integrale e verdure al vapore.

Sabato: colazione come il lunedì. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 70 grammi di ravioli cinesi cucinati al vapore, 50 grammi di costine di agnello cucinate in forno. Merenda: una mela. Cena: una fettina di carne rossa alla griglia, 70 grammi di pane che non deve essere lievitato. Domenica: colazione con un bicchiere di latte di riso o di soia e tre biscotti integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: 70 grammi di pasta con gamberetti cucinati al vapore e prezzemolo sminuzzato, 100 grammi di tofu e verdure scelte in base ai propri gusti. Merenda: due fette di ananas o un tè verde. Cena: pesce alla griglia e verdure al vapore. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.