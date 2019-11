Sibilia la Lnd ha ricucito il rapporto con il territorio

PALERMO - "Palermo ha 11mila abbonati, ne porta 20mila allo stadio, ma la Lnd parte dai rioni, dai borghi e dai quartieri e raggiunge le metropoli, c'e' la giusta miscela, il mix che ci fa raggiungere tutti i territori, dal Trentino alla Sicilia".

In queste parole tutto l'orgoglio di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti che in un forum all'Agenzia Italpress parla del suo mondo che e' la base della Federcalcio. "Da circa tre anni sono presidente, ringrazio i presidenti regionali, perche' anche con il loro lavoro abbiamo ricucito il rapporto con i territori che negli anni, anche fisiologicamente, si era allentato. Abbiamo compiuto 60 anni, la Lnd e' fatta soprattutto da volontari e sono loro che ci consentono di raggiungere gli obiettivi - ha spiegato il presidente Sibilia -. Avevamo perso societa' iscritte, abbiamo tolto la tassa di iscrizione per i club di Terza Categoria, questo e' stato possibile perche' il nostro mondo ha capito che c'era un rapporto diretto con il centro, la Lnd ha fatto comprendere che c'e' un rapporto di interlocuzione diretta".

