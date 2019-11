Decaro rieletto per acclamazione presidente dell'Anci

AREZZO - Il sindaco di Bari Antonio Decaro, e' stato rieletto per acclamazione presidente dell'Anci dai 686 delegati - sindaci e amministratori comunali - eletti nella fase precongressuale in rappresentanza degli 8 mila Comuni italiani.

Il congresso dell'associazione precede i lavori dell'assemblea annuale, che sara' aperta nel pomeriggio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Voglio ringraziare tutti i sindaci e gli amministratori per la fiducia che mi e' stata rinnovata oggi. Mi impegnero' dal primo all'ultimo giorno per non deluderla e per portare avanti le sfide che ci attendono", ha dichiarato Decaro dal palco qualche minuto dopo l'elezione. "Lavoreremo insieme per le nostre comunita', per i nostri cittadini e per rendere questo Paese un posto piu' giusto e piu' bello dove vivere", ha aggiunto. "In questi tre anni - ha proseguito Decaro - ho imparato che l'Italia si racconta attraverso gli occhi, il lavoro e la passione dei suoi amministratori locali.

E attraverso questo impegno, le esperienze che facciamo, ogni giorno, a contatto con i nostri concittadini, abbiamo potuto condividere alcune questioni importanti. Perche' l'Anci non e' e non sara' mai un partito ne' avra' mai un colore politico. Perche' all'Anci un colore non basta. Noi sindaci di colori ne abbiamo tre: il verde, il bianco e il rosso, i colori della fascia tricolore che indossiamo con orgoglio e che rappresenta le nostre comunita'", ha concluso Decaro.

(ITALPRESS)