Mina Fossati, il 22 novembre arriva l'album

MILANO - Esce il 22 novembre per Sony Music il nuovo album di inediti di Mina e Fossati. I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, per la prima volta uniscono le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati, che tornano a collaborare in un'occasione unica. Mina Fossati e' prodotto da Massimiliano Pani per Pdu e Il Volatore e distribuito da Legacy - Sony Music.

"Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi ne' concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina" - racconta Fossati a proposito dell'amicizia che lo lega a Mina e di questo progetto.

