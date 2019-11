Modica ricorda Sciascia a 30 anni dalla morte

Sciascia a trent’anni dalla morte. Modica lo ricorda con una conversazione di Mario Grasso. Il Comune ha in cantiere altre iniziative culturali. In occasione dei trent’anni dalla morte di Leonardo Sciascia, avvenuta a Palermo il 20 novembre del 1989, Modica ricorda l’arguto intellettuale siciliano con una conversazione del poeta, scrittore, saggista e giornalista Mario Grasso sul tema: “Altro su Sciascia Antologia di autori vari”.

La conversazione si terrà domani, mercoledì 20 novembre alle ore 11.00 al Museo del Cioccolato di Modica. Il programma prevede i saluti del sindaco, Ignazio Abbate, dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri e del direttore culturale del CTCM, Grazia Dormiente. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale in uno con il Consorzio di Tutela del Cioccolato artigianale di Modica e vi prenderà parte una rappresentanza di alunni del Liceo Classico “T.Campailla e G.Galilei”. “Quello di domani è il primo di una serie di iniziative, commenta l’assessore Maria Monisteri, che l’amministrazione ha messo in cantiere per rendere omaggio ad uno dei più grandi intellettuali della storia della letteratura del novecento italiano.

Leonardo Sciascia rappresenta un luminoso omaggio, tra gli altri, che la Sicilia ha offerto alla cultura italiana di ogni tempo, ragione per la quale stiamo lavorando per un evento che si muove nella direzione della celebrazione di questa ricorrenza.”