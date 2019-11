Ragusa, una via intitolata al preside Francesco Carfi

Una via della città di Ragusa intitolata al Preside Francesco Carfì. Venerdì 22 novembre programmata la cerimonia. Alle ore 11 di venerdì 22 novembre, si svolgerà la cerimonia di intitolazione al preside, professore Francesco Carfì dell’attuale via n. 514, ubicata nella zona del Selvaggio, raggiungibile percorrendo via Cintolo e via Martinelli.

La Giunta Municipale infatti con delibera n. 274 dell’aprile scorso, ha deciso di intitolare una via della città al compianto Preside Francesco Carfì per le sue eccezionali doti umane, di uomo di cultura ed educatore nel mondo della scuola. Il preside Carfì è stato docente di matematica e fisica presso il Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa e successivamente ha ricoprì il ruolo di Preside del Liceo Scientifico “E. Fermi” che diresse dalla sua istituzione, avvenuta nel 1959, fino al 1971. Alla cerimonia di intitolazione della strada saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, i parenti e quanti ebbero modo di conoscere l’illustre concittadino.