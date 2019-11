Il Principe del Foro a Modica. È Pippo Pattavina, diretto da Ezio Donato, ad aprire la stagione di prosa 2019-2020 del Teatro Garibaldi di Modica.

Il bravissimo e poliedrico attore siciliano solcherà il palco modicano sabato prossimo, 23 novembre, alle ore 21.00, portando in scena “Il Principe del Foro”, una commedia liberamente tratta da “Durand et Durand” dei drammaturghi Albin Valabrègue e Maurice Ordonneau e riscritta dallo stesso Pattavina. Con lui sul palco anche gli attori Raffaella Bella, Enrico Manna, Giulia Oliva, Lucia Portale, Raniela Ragonese, Giampaolo Romania, Olivia Spigarelli, Riccardo Maria Tarci e Aldo Toscano. Un inizio eccellente per il cartellone di prosa, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, presidente della Fondazione, il sindaco Ignazio Abbate.

Saranno due atti di grande piacevolezza che strizzano l’occhio al vaudeville francese regalando una messa in scena brillante e divertente: “Per la messa in scena de “Il principe del foro” – spiega il regista Ezio Donato – ho voluto mantenere i caratteri del vaudeville rivisitandolo con quelli della commedia brillante con una forte presenza delle canzoni italiane più popolari degli anni ‘30. La commedia vive equivoci e scambi di persona, ma come il vaudeville non era solo e puro divertimento o teatro di facile evasione, così “Il principe del foro” ha una forte vocazione alla satira di costume e spesso anche politica”. Una miscela di elementi esplosivi, tra malintesi, scambi di persona, ironia, musica, arie, che regalerà una serata irresistibile.