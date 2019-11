In occasione dell’evento “La Luna a Ragusa”, aperto alla cittadinanza ed agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione, patrocinato dal Comune ed organizzato dal CISA - Centro Ibleo StudiAstronomici “Pleiades”, in collaborazione con ASIMOF - Associazione Italiana Modelli Fedeli.

L'evento è in programma il 26 novembre prossimo presso l’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, verrà esposto un campione di roccia lunare dal peso di 109 gr. portato sulla Terra nel 1971 dalla missione Apollo 15, prelevato dal suolo lunare dall’astronauta James Irwin. A prenderla in consegna a Houston e portarla in giro per il mondo per scopi didattici e divulgativi, è Dario Kubler, ingegnere elettronico e divulgatore scientifico di fama internazionale, nonché Presidente dell’associazione ASIMOF, nata dalla passione per lo Spazio e l’Astronautica. Kubler, già membro della British Interplanetary Society, oltre a presentare dalle ore 17 in poi la roccia lunare, terrà a seguire una conferenza dal titolo “Un computer per la Luna, con la Luna”.