Vaccino influenza: ecco dove vaccinarsi a Ragusa. Il servizio epidemiologo dell’asp di ragusa garantisce aperture straordinarie per la vaccinazione antinfluenzale. All’Asp di Ragusa la campagna di vaccinazione anti-influenzale è iniziata con l’Influday giorno 6 novembre.

A partire dal 20 novembre 2019, il Servizio di Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione – Asp, continuando con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta ha organizzato in tutti e tre i Distretti: Ragusa, Modica e Vittoria attività straordinarie nei centri vaccinali per la vaccinazione dei bambini o di chi non può rivolgersi ai propri MMG. Inoltre, il Servizio ha in programma le giornate dedicate alla vaccinazione per gli operatori dell’Asp. Tali attività si sommano alle normali apertura degli ambulatori di vaccinazione.

Tabella dei tre Distretti Sanitari.

Calendario Vaccinazione OPERATORI SANITARI: Ospedale “Maggiore” 20 novembre 2019; Ospedale “Giovanni Paolo II” – Ragusa: giovedì 21 novembre 2019 dalle ore 11.00 alle 16.00 – Ambulatorio Medico Competente; martedì 26 novembre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 16.00; Ospedale “Maria Paternò Arezzo – Ragusa Ibla – 25 novembre 2019 – ospedale “Maria Paternò Arezzo” dalle ore 11.00 alle ore 16.00 (Ambulatorio Medico Competente).

Vaccinarsi è importane soprattutto per le persone anziane e per quelle con patologie croniche, l’influenza può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni casi il decesso. L’influenza non va sottovalutata. Inoltre, anche se per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza. La vaccinazione rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza. Si tutela, così la propria salute e quella di chi ci sta accanto. Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia.