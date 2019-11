Dieta vegana povera di grassi e calorie settimanale per dimagrire

La dieta vegana settimanale per dimagrire si basa su una alimentazione povera di grassi e di calorie. Per perdere peso con la dieta vegana dimagrante bisogna seguire delle regole, vediamo quali.

Per prima cosa nella dieta vegana bisogna sostituire gli alimenti raffinati come pasta e pane bianco con le alternative integrali che saziano più a lungo e mantengono stabili i livelli di zucchero nel sangue; eliminare la frutta secca troppo ricca di calorie con della frutta fresca; eliminare i succhi di frutta troppo zuccherini e scegli una spremuta fatta in casa ed evitare pizze e focacce e mangia proteine ad alto valore biologico come cereali e legumi. La dieta Vegana è un tipo di alimentazione vegetariana in cui è vietato mangiare alimenti di origine animale come carne e pesce, ma che vieta anche il consumo delle uova, del latte e dei latticini.

Ma vediamo cosa si mangia un un esempio di menù che può essere ripetuto in una settimana per dimagrire 2 kg. Primo esempio: colazione con un bicchiere di latte di soia + 4/5 biscotti alle nocciole o 2 fette biscottate con burro d’arachidi. Spuntino: 1 sandwich con salame vegetale e maionese di soia. Pranzo: pasta con pesto di pomodori secchi e olive. Merenda: uno yogurt di soia + una manciata di frutta secca. Cena: arancini di riso al ragù di soia + patate arrosto con maionese di soia. Secondo esempio: colazione con un bicchiere di latte di soia + 1 frutto (150 calorie). Spuntino: 1 composta di mele e pere (60 calorie). Pranzo: cous cous di verdure o legumi (400 calorie). Merenda: 1 yogurt di soia (90 calorie). Cena: seitan alla piastra + broccoli al vapore (500 calorie).

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime aimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.