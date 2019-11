Sei a dieta e non riesci a dimagrire? E' colpa di un enzima: ecco cosa fa

Se non riesci a dimagrire è colpa di un enzima che rallenta il metabolismo. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Cell. Lo studio sostiene che non si riesce a dimagrire per colpa di un enzima denominato TBK1.

Secondo i ricercatori l’enzima TBK1 riduce la spesa energetica dell'organismo ovvero rallenta il metabolismo favorendo l'accumulo di grasso. I ricercatori hanno scoperto che disattivando questo enzima in topi obesi questi dimagriscono più velocemente. La ricerca è stata condotta da Alan Saltiel dell'Università di San Diego. Il metabolismo è più lento negli individui obesi e tende a rallentare quando ci si mette a dieta; ciò significa che il corpo tende a bruciare meno calorie quando si mangia di meno. Gli esperti Usa hanno scoperto che si attiva l'enzima TBK1 che fa da interruttore a una serie di altre molecole che regolano il metabolismo e la quantità di grasso bruciata.

Durante lo studio i ricercatori hanno visto che disattivando il TBK1 il metabolismo delle cellule adipose aumentava, e i roditori dimagrivano più in fretta. Il Dr. Saltiel e il suo team hanno identificato l’enzima chinasi TANK-binding 1 (TBK1) come chiave quando si tratta del processo del corpo di “decidere” la quantità di grasso da bruciare e quanto mantenere in magazzino , soprattutto durante un periodo di digiuno. La scoperta potrebbe portare a nuovi farmaci contro l'obesità.