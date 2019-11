Dieta del riso Basmati per dimagrire: ecco come funziona

La dieta del riso basmati per dimagrire si divide in due fasi che devono essere seguite attentamente per ottenere i risultati migliori. Ma vediamo come funzionanon le due fasi della dieta del riso Basnìmati per dimagrire.

La prima settimana è volta a favorire la disintossicazione dell’organismo da tutte le scorie dovute ad un’alimentazione non corretta. In particolare in questa fase viene fissato il minor apporto possibile di calorie e condimenti. In particolare seguendo l’alimentazione descritta in precedenza vengono assunte circa 800 calorie al giorno. Successivamente si passa alla seconda fase della dieta, sicuramente meno restrittiva visto che le calorie giornaliere che si possono assumere salgono in questo caso a circa 1200. Nel secondo periodo della dieta a base di riso Basmati è possibile permettersi anche della carne o del pesce. L’unica cosa a cui bisogna sempre fare attenzione è quella di non esagerare con le quantità e soprattutto con i condimenti, che possono aumentare notevolmente l’apporto calorico di un qualsiasi alimento.

Il riso Basmati è molto leggero rispetto ad altre qualità di riso ed altamente digeribile. Questa caratteristica lo rende un alimento da consigliare non soltanto per dimagrire ma anche per tutti coloro che abbiano problemi di digestione. Inoltre il riso Basmati regola sia le funzioni intestinali che quelle del sangue, con un effetto benefico per l’intero organismo. Un altro elemento estremamente importante è il fatto che mangiare questa qualità di riso può essere utile per alleviare la fame, in quanto aiuta a far aumentare il senso di sazietà. Questo è un aspetto fondamentale quando si vuole affrontare una dieta per perdere peso. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime aimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete.