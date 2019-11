Diabete, il cioccolato fa bene o male alla salute dei diabetici?

Diabete, il cioccolato fa bene o fa male alla salute dei diabetici? Sono diversi gli studi eseguiti negli anni sul consumo di cioccolato per prevenire il diabete e per i diabetici, vediamo quali e cosa rivelano.

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’inglese Hull University, il cioccolato fondente (non arricchito da nocciole o bianco) potrebbe prevenire malattie cardiache nelle persone con diabete di tipo 2 grazie ai polifenoli che contiene. Gli autori della ricerca, che è stata pubblicata su Diabetic Medicine, hanno fatto assumere per 16 settimane a 12 volontari con diabete di tipo 2 tavolette di cioccolato, alcune delle quali erano state arricchite con polifenoli: chi aveva mangiato il cioccolato arricchito aveva migliorato i livelli di colesterolo buono e diminuito il colesterolo totale. Secondo il coordinatore della ricerca, Steve Atkin «Per un approccio equilibrato alla dieta e allo stile di vita, nelle diete dei soggetti con diabete di tipo 2 bisognerebbe includere il cioccolato con un alto contenuto di cacao». Non tutti sono però d’accordo: i ricercatori di Diabetes Uk, organizzazione britannica per la ricerca e il sostegno ai malati, ritengono che potrebbe essere frainteso il risultato dello studio, se interpretato come un’autorizzazione a mangiare più cioccolato.

«Gli effetti deleteri per la salute dei pazienti dei grassi e degli zuccheri presenti nel cioccolato fondente, potrebbero superare i piccoli benefici dei composti del cioccolato fondente». Da sempre le proprietà benefiche del cioccolato sono state evidenziate da medici e nutrizionisti ma naturalmente questa tesi non vale per tutti i tipi di cioccolato. Il cioccolato deve essere di qualità per far bene alla salute. Secondo molte recenti ricerche il cioccolato di qualità migliora il metabolismo degli zuccheri, riduce la pressione, riduce il rischio cardiovascolare e aterosclerotico, ha un grande effetto antiossidante grazie alla presenza dei flavonoli. E’ pertanto importante scegliere cioccolato di qualità ad alto contenuto di cacao e quindi di flavonoli, per essere certi di assumere un alimento salutare e non solo grassi e calorie. Però non tutto il cioccolato è ammesso: solo quello fondente ad alte percentuale di cacao.

In ogni caso, dato l’elevato apporto di grassi e di calorie, chi introduce il cioccolato nella dieta dovrà fare qualche rinuncia sottraendo una quantità di calorie pari a quelle introdotte con una barretta di cioccolato dalla dieta abituale oppure incrementare l’esercizio fisico o più verosimilmente combinare entrambe le cose. Come facciamo sempre in tutti gli articoli di salute pubblicati sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di inserire nella propria alimentazione cibi che possono mettere a rischio la salute quando si soffre di diabete. Infine ricordiamo che si tratta di studi ed è importante rivolgersi al proprio medico di famiglia quando si soffre di diabete prima di inserire nella propria alimentazione cioccolato in quanto potrebbe avere effetti negativi sulla salute dell'organismo.