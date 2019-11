Madri penalizzate, solo il 57% ha un lavoro

Nel 2018, sono complessivamente 12 milioni 746 mila le persone tra i 18 e i 64 anni (34,6%) che si prendono cura dei figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani.

Tra queste, i genitori con i figli minori di 15 anni sono oltre 10 milioni e 500 mila, quasi il 29% dei 18-64enni. Nella maggior parte dei casi i figli sono coabitanti, mentre sono 353 mila i genitori (di 18-64 anni) che si occupano regolarmente di figli minori di 15 anni non coabitanti. E' quanto emerge dai dati del Rapporto Istat sulla conciliazione tra lavoro e famiglia. Sono quasi 650 mila le persone che si prendono cura contemporaneamente di figli minori di 15 anni (coabitanti e non) e di altri familiari malati, disabili o anziani di 15 anni e piu': l'1,9% delle donne di 18-64 anni e il 3% della popolazione nella fascia di eta' 35-54 anni.

Il tasso di occupazione dei padri di 25-54 anni, classe di eta' in cui e' piu' alta la presenza in famiglia di figli di 0-14 anni, e' l'89,3% mentre per gli uomini senza figli coabitanti e' pari all'83,6%. Situazione opposta per le donne, che risultano penalizzate: il tasso di occupazione delle madri di 25-54 anni e' al 57%, quello delle donne senza figli coabitanti e' al 72,1%. I tassi di occupazione piu' bassi si registrano tra le madri di bambini in eta' prescolare: 53% per le donne con figli di 0-2 anni e 55,7% per quelle con figli di 3-5 anni. Nel 2018, tra le donne da 18 a 64 anni che hanno avuto figli nel corso della vita, le occupate o le ex occupate che hanno interrotto l'attivita' lavorativa per almeno un mese continuativo allo scopo di prendersi cura dei figli piccoli sono quasi il 50%.

L'11,1% delle donne con almeno un figlio non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli, un valore decisamente superiore alla media europea (3,7%).

(ITALPRESS)