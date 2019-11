Vittoria, un chilo di droga sul balcone: arrestato 31enne

A Vittoria della Carabinieri della Compagnia di Vittoria insime ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 31enne italiano, incensurato, originario di Vittoria.

In particolare, nel pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri durante un servizio di osservazione e pedinamento nei pressi dell’abitazione del giovane pusher, hanno eseguito un blitz all’interno del predetto appartamento e, dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto, abilmente occultati sul balcone della propria abitazione, tre pacchi in cellophane contenenti un totale di oltre un kg di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione domiciliare anche alle pertinenze dell’abitazione sequestrando un bilancino di precisione, cinque coltelli a serramanico intrisi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e la somma contante di 525,00 euro in banconote di piccolo taglio. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 5 mila euro. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.