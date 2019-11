Modica, lavori notturni nel centro storico: ecco dove

Le strade del centro storico di Modica saranno interessate nel corso di questa settimana da lavori notturni ed in particolare di interventi di scarificazione e posa di nuova pavimentazione.

I lavori si svolgeranno esclusivamente nelle ore notturne a partire dalle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino a partire da mercoledi 20 novembre e fino all’alba di sabato 23 novembre. Le vie interessate saranno in ordine cronologico: Viale Medaglie D’Oro e Corso Umberto (prima notte), Via Marchesa Tedeschi (seconda notte), Via Gerratana fino ad incrocio con via S.Marco Mista (terza notte). La prima fase di interventi riguarderà la scarificazione. La prossima settimana, sempre in orari notturni, avverrà la posa del nuovo asfalto. Nelle vie interessate dai lavori ci sarà il divieto di sosta dalle 22:00 alle 6:00. “Le strade che rappresentano il nostro biglietto da visita per i turisti – commenta il Sindaco – avevano bisogno di un deciso intervento di restyiling.

Per creare meno disagi possibili alla popolazione abbiamo scelto di farli svolgere di notte. Rinnovo l’invito a non posteggiare l’auto in queste zone nelle ore notturne in modo da agevolare gli operai che devono lavorare”.