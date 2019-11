Comiso, domani 19 novembre si insedia il Comitato delle Frazioni

Si insedia ufficialmente domani, 19 novembre, il Comitato delle Frazioni a Comiso. Alle 17.30 presso il cineteatro Esperia di Pedalino, saranno presentati i quattro componenti. “ sarà un incubatore di proposte, di esigenze relative alla frazione e di verifica delle necessità provenienti dalle frazioni di Pedalino e di Quaglio”.

Dichiarazioni dell’assessore al decentramento, Manuela Pepi. “ Nell’ottica di dare seguito a quanto già annunciato – spiega l’assessore Pepi – ma soprattutto per dare voce e coinvolgere i residenti delle due frazioni, nasce ufficialmente il comitato delle Frazioni che si è reso necessario dal momento che sono stati soppressi i consigli di circoscrizione. L’amministrazione Schembari quindi, - continua Manuela Pepi – si è adoperata per proseguire il continuo dialogo e confronto con i cittadini di Pedalino e Quaglio, che sono delle risorse irrinunciabili per la crescita amministrativa. Cosa ancora più importante – aggiunge la Pepi – che per noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B per cui, oltre alla assidua presenza settimanale del Sindaco negli uffici decentrati della frazione pedalinense, da domani ci saranno i rappresentanti che saranno forieri di ogni istanza presso l’amministrazione comunale.

Questo primo incontro, come da regolamento, è stato convocato dal sindaco Maria Rita Schembari, ma dopo l’insediamento ufficiale, sarà l’assemblea stessa a potere procedere, sempre secondo regolamento, alla convocazione. Il Comitato sarà un incubatore di proposte, di esigenze relative alla frazione e di verifica delle necessità provenienti dalle frazioni di Pedalino e di Quaglio. Infine – ancora la Pepi – i membri facenti parte sono : Gaetano Scollo (PD), Giovanni Giardina ( diventerà bellissima), Vito Noto ( M5S), Salvatore Pace ( Comiso futura Digiacomo sindaco)”. I punti all’ordine del giorno sono : Insediamento; nomina del vice Presidente; stato del progetto di prolungamento della via 25 Aprile; stato dei lavori per la realizzazione della vasca di rilancio per l'acquedotto di Pedalino; individuazione dei terreni comunali per la realizzazione del Cimitero, progetti alternativi al Progetto di Finanza.