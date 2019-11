Expo Green 2020 a Modica

Modica si prepara a Expo Green 2020, organizzato da Zero | Comunicazione Integrata in collaborazione con il Comune di Modica. Si tratta di una 4 giorni Green che sarà presentata nella sala convegni della Biblioteca Comunale S. Quasimodo di Modica il 29 novembre alle ore 17,30.

Expo Green 2020, per 4 giorni (30-31/05 | 1-2/06 2020), vuole coinvolgere la comunità e la città di Modica a conoscere e sostenere prodotti, progetti, percorsi e pratiche di qualità nel campo della circolarità, della e-mobility, della green e della blue economy, dell’agricoltura 4.0, della bio-edilizia, del plastic free, dell’ecodesign. Ecco perché Zero chiede anche a te di essere protagonista di questo happening dal grande mindset ecologico. L'obiettivo è quello di creare un'agenda ricca di workshop, incontri, convegni, prove pratiche, soluzioni ed esposizioni di prodotti legati ad un modello economico che punti a: risparmiare risorse energetiche, ridurre al minimo gli sprechi, ridare valore agli scarti e riusare le materie prime.

Nutriamo grandi ambizioni per Expo Green 2020: faremo circolare soluzioni, idee e innovazione; faremo circolare anche le persone con mezzi ad energia alternativa; faremo circolare la voce di tutti coloro che credono che un cambio di rotta sia urgente e che la sostenibilità sia l'unico modo per produrre in maniera responsabile, senza sottrarre risorse e opportunità a chi verrà dopo di noi.