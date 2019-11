Codice rosso a Ispica: Giornate contro la violenza delle donne

Codice Rosso, giornate contro la violenza sulle donne. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ispica, Fidapa sezione di Ispica, Unitre e Biblioteca comunale “L. Capuana” organizzano “Codice Rosso”, due giornate di riflessione sulla violenza e lo stereotipo di genere.

Nell’appuntamento di domenica 24 novembre, articoleranno il dibattito professioniste ed esperte nell’accompagnamento psicologico e legale alle donne vittima di violenza, con il contributo di uno studioso in storia della psichiatria, intercalati da interventi letterari e musicali. L’esperienza di sofferenza e di forza del femminile troverà spazio di narrazione nella giornata di Sabato 30 Novembre attraverso le parole di Lireta Katiaj e il canto di Enza Strazzulla. I due appuntamenti avranno luogo presso lo Spazio Culturale “M° F. Iozzia, ex Sciabica, in piazza “2 Ottobre” ad Ispica.