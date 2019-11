Dieta Mediterranea per dimagrire e contro ipertensione e cardiopatie

La dieta Mediterranea è da sempre la dieta più equilibrata per dimagrire in salute. La dieta mediterranea è la dieta ideale per combattere arteriosclerosi, cardiopatie, ipertensione, diabete, tumori (specie a carico dell’apparato digerente e disturbi della motilità intestinale come il colon irritabile).

La dieta mediterranea si basa sul consumo di pane, pasta (meglio ancora se integrali), verdure, pesce, olio di oliva e frutta, fornisce proteine, lipidi e zuccheri ad alto valore nutritivo, a basso contenuto di colesterolo, è ricca di vitamine, sali minerali e fibre non digeribili. Frutta, verdura e cibi integrali proprio perché estremamente ricchi di antiossidanti svolgono un’azione protettiva contro malattie cardiovascolari ed alcune forme di cancro. Fondamentale alimento della dieta mediterranea è l’olio di oliva. L'olio Extra Vergine di oliva non solo è uno dei prodotti più ricchi di antiossidanti naturali. l’olio di oliva agisce sull'azione nociva dei radicali liberi, rallentando il processo di invecchiamento delle nostre cellule. L'olio extra vergine di oliva è ricchissimo di acidi grassi monoinsaturi come l'acido oleico, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie quali: arteriosclerosi, colesterolo e patologie cardiopatiche.

Stimola la produzione della bile, e favorisce la digestione umentando le difese immunitarie. La quantità ottimale di grassi insaturi di cui il nostro organismo necessita corrisponde a 2 cucchiai al giorno. La dieta Mediterranea è stata da sempre oggetto di tantissimi studi. Il primo studio osservazionale sulla dieta mediterranea, diventato famoso come “studio dei sette Paesi”, fu condotto dal Biologo e fisiologo statunitense Ancel Keys in cui vennero messe a confronto le diete adottate da Stati Uniti, Italia, Finlandia, Grecia, Yugoslavia, Paesi Bassi e Giappone per verificarne benefici e punti critici in termini di salute cardiovascolare. I risultati di tale studio non lasciavano molti dubbi: più ci si scostava dagli schemi mediterranei, maggiore era l’incidenza di malattie cardiovascolari.

Lo stile alimentare individuato da tale studio, e da molte altre ricerche che l’hanno seguito, si basa sul consumo prevalente di alimenti di origine vegetale come cereali e derivati (pasta e pane integrali), legumi, frutta, verdura e olio extravergine di oliva; e su un consumo moderato di prodotti di origine animale come la carne, latticini e pesce. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio die 3 giorni della dieta Mediterranea per dimagrire in salute. Lunedì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: verdura a piacere, 100 gr di mozzarella, 30 gr di gallette di riso, 15 gr di olio d'oliva. Merenda: 100 gr di frutta fresca. Cena: verdura a piacere, 100 gr di fesa di tacchino ai ferri, 15 gr di gallette. Martedì: colazione con 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: verdure a piacere, 60 gr di riso o farro, 15 gr di olio d'oliva, 100 gr di gamberi sgusciati. Merenda: 100 gr di frutta fresca. Cena: 120 di salmone al vapore, verdure a piacere, 10 gr di olio di oliva, 15 gr di gallette di riso.

Mercoledì: colazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata light. Spuntino: 150 gr di frutta fresca. Pranzo: una porzione di pasta con pomodoro fresco e basilico, insalata a piacere, pomodori a piacere, 100 gr di feta, 15 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integrale. Merenda: 100 gr di frutta fresca. Cena: 120 gr di petto di pollo al forno, 15 gr di gallette di riso, 10 gr di olio d'oliva. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di qualche patologie importante come il diabete.