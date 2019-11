All'Unpli il premio Paestum Mario Napoli

ROMA - L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e' stata insignita del premio Paestum "Mario Napoli" assegnato dalla "Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico" che si e' conclusa oggi a Paestum. Il riconoscimento e' stato ritirato dal presidente dell'Unpli, Antonino La Spina.

La "Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico" promuovere i siti e le destinazioni di richiamo archeologico, favorisce la commercializzazione, contribuisce alla destagionalizzazione e a incrementare le opportunita' economiche. "Il premio - si legge nella motivazione - e' stato assegnato quale riconoscimento per l'impegno che esercita attraverso le 6.300 Pro Loco iscritte, in rappresentanza dei 600.000 soci volontari, a favore della promozione delle destinazioni e della valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio". La motivazione richiama anche "le iniziative dedicate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale immateriale nazionale, che hanno determinato il riconoscimento dell'Unesco quale Consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003".

"E' un'attestazione di prestigiosa importanza, attribuita da un'autorevole manifestazione, che evidenzia l'impegno e l'azione quotidiana profusa dai nostri volontari e dalle nostre associazioni, in ogni luogo d'Italia. Un premio per la straordinaria operosita' a vantaggio dei territori" ha commentato il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina, ricevendo il riconoscimento.

