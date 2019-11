Incidente stradale autonomo stamattina intorno alle ore 5 sulla Sp 16, la Scoglitti Vittoria. Un’auto per cause in corso di accertamento si è ribalatata. L’incidente è avvenuto in contrada Alcerito.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato tre feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del guoco e la Polizia Stradale per i rilievi. (Foto Assenza)