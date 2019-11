Ragusa: Per non dimenticare Pamela Canzonieri: uccisa a 39 anni

Sono passati tre anni dal quel giorno in cui Pamela Canzonieri, 39 anni, veniva uccisa nella sua casa di Morro de Sao Paolo (Bahia), in Brasile.

Una donna ragusana, come tante altre, purtroppo, uccise per la loro voglia di vivere, di sorridere, di conoscere il mondo o semplicemente per la voglia di essere amate davvero e non di essere "oggetto morboso" di un uomo. #Adessobasta la vuole ricordare insieme a Maria, uccisa 11 ottobre 2018; Alice, uccisa il 29 aprile 2019 e Santa, uccisa 11 maggio 2019.