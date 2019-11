Dimensionamento scolastico a Pozzallo: ecco le novità

Dimensionamento scolastico a Pozzallo. Si è svolta lo scorso 13 novembre, convocata dal Sindaco Roberto Ammatuna, una riunione che ha avuto per tema “Dimensionamento della rete scolastica cittadina-istituzione di nuovi indirizzi formativi per l’Istituto di Istruzione Superiore G.

La Pira” a cui hanno partecipato la Dirigente Scolastica prof.ssa Mara Aldrighetti, la Dirigente Scolastica prof.ssa Veronica Veneziano, la Dirigente Scolastica prof.ssa Grazia Basile e l’Assessore alla Pubblica Istruzione D.ssa Alessandra Azzarelli. Nella riunione si è stabilito prima di tutto di condividere la proposta della Dirigente Aldrighetti di richiedere l’istituzione di 2 nuovi indirizzi nell’Istituto Comprensivo G. La Pira e precisamente: per il Liceo Scientifico l’indirizzo sportivo e per l’Istituto Commerciale un corso di studi professionali per la valorizzazione del Commercio. Per quanto riguarda il Circolo Didattico, a rischio di sottodimensionamento, si è proposto una deroga di 1 anno all’Assessorato Regionale Competente e in subordine di accorpare all’Istituto Comprensivo A. Amore, il Plesso Don Gnocchi e all’Istituto Comprensivo G. Rogasi, i Plessi Scolastici Palamentano, Raganzino e San Francesco per un’equa ripartizione numerica degli alunni.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Veneziano facendosi portavoce del deliberato del proprio Consiglio di Istituto, che aveva proposto criterio di viciniorietà, si è rimessa alla decisione dell’Ente Comune.