Atp Finals. Zverev supera Medvedev e manda a casa Nadal

Alexander Zverev si e' qualificato per le semifinali delle ATP Finals. Decisiva la vittoria contro Daniil Medvedev, superato 6-4, 7-6(4). Un successo che ha segnato anche l'eliminazione per Rafael Nadal, al quale non e' bastato aver vinto nel pomeriggio in rimonta con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-5 il greco Stefanos Tsistisipas, dopo due ore e 53 minuti di gioco.

Il 33enne mancino di Manacor, numero uno del mondo deve quindi abbandonare la O2 Arena di Londra. Zverev ha quindi messo a segno un doppio colpo, eliminando sul campo Daniil Medvedev e anche, Rafael Nadal, che stava aspettando dietro le quinte per sapere se sarebbe riuscito ad accedere alle semifinale. Sara' invece il tedesco ad affrontare sabato Dominic Thiem per accedere alla finale e difendere il titolo. Contro il russo, Zverev ha subito messo a segno il break che ha poi tenuto fino alla fine, chiudendo il set sul 6-4. Nel secondo decisivo e' stato il tie-break, dove due errori consecutivi di Medvedev hanno consegnato set e partita a Zverev. Nell'altra semifinale si affronteranno, invece, il giovane greco Stefanos Tsistisipas e l'immarcescibile Roger Federer.

