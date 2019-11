Dieta per dimagrire il girovita con i legumi

La dieta dimagrante con i legumi può far dimagrire nel girovita di qualche centimetri. Inserire nel piano alimentare della dieta dimagrante i legumi da benessere all’organismo e previene la colite.

Inoltre i legumi aiutano a prevenire le intolleranze alimentari e ad abbassare i livelli di grassi nel sangue. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Journal of the American College of Nutrition e condotto dai ricercatori della University of Otago (Nuova Zelanda). Secondo i ricercatori inserire i legumi nella dieta può comportare una significativa riduzione del girovita pari a circa 3 centimetri. Quest’ultimo parametro è molto importante nello stabilire le complicanze dovute ai chili di troppo. Inoltre diversi studi hanno dimostrato che basta misurare girovita e indice di massa corporea per avere un’idea abbastanza precisa del livello di rischio cardiovascolare. I legumi ed il loro consumo all’interno di una dieta fanno bene alla pressione sanguigna.

Infatti, sempre secondo lo studio dei ricercatori neozelandesi, fagioli e piselli aiuterebbero a tenere controllata la pressione sanguigna e il livello di trigliceridi circolanti nel sangue. I legumi (piselli, fave, fagioli, ceci, lenticchie, soia) sono la più importante fonte proteica vegetale e contengono inoltre discrete quantità di carboidrati e piccole percentuali di grassi vegetali polinsaturi di elevato valore nutritivo. Ma vediamo quali sono i benefici che i legumi danno all’organismo. I legumi non affaticano il fegato, le proteine vegetali sono più leggere da assimilare di quelle animali; aiutano a ridurre il colesterolo, le fibre e i sali presenti nei legumi liberano il sangue dal surplus di grassi; evitano la stipsi, grazie alla cellulosa in essi contenuta, favoriscono l’espulsione delle scorie tramite le feci.