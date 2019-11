Dieta della cicoria per dimagrire in 5 giorni: menù

La dieta della cicoria può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La dieta della cicoria è una dieta che sgonfia la pancia, riduce la fame e aiuta a tenere sotto controllo la glicemia e a perdere peso velocemente. La cicoria è una verdura dalle mille proprietà benefiche, vediamo quali.

Le sue virtù sono dovute a un mix di acidi organici amari, fibre, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina K, provitamina A, sodio, potassio, cloro, manganese, calcio, ferro, zinco, rame, magnesio, fosforo, aminoacidi. Elementi questi che la rendono ideale per chi ha una vita sedentaria, per i fumatori e per chi prende molti farmaci. Il suo sapore amaro è dato dalla presenza di acido cicorico. La cicoria contine proprietà disintossicanti e diuretiche e consente di ridurre alcuni tipi di infiammazioni. La cicoria è efficace per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite in quanto stimola la diuresi. La cicoria ha delle controindicazione che rendono la dieta della cicoria non adatta a tutti ed in particolare è controindicata per le persone che soffrono di gastrite o di ulcera peptica: la generosa presenza di insulina la rende sconsigliata in caso di fermentazioni intestinali abbondanti.

Assunta ad alte dosi e per periodi prolungati, la cicoria potrebbe avere come effetto collaterale la riduzione dell’assorbimento di alcuni farmaci in particolare quelli beta-bloccanti che vengono utilizzati per abbassare la pressione sanguigna e regolano la frequenza cardiaca. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della cicoria per dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni in un esempio di menù completo, giorno per giorno. Lunedì: colazione con un caffè o tè, un bicchiere di latte parzialmente scremato e due biscotti secchi. Spuntino: una mela. Pranzo: una porzione di pasta integrale con pomodoro fresco e una porzione di cicoria al vapore. merenda: una psremuta di arancia senza zucchero. Cena: hamburger alla griglia, insalata mista e cicoria al vapore.

Martedì: colazione con un tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali. Spuntino: una tisana al finocchio. Pranzo: insalata di lattuga, speck e mele e una fettina di pane di segale. Meredna: una spremuta di pompelmo rosa. Cena: pesce alla griglia, insalata verde mista e cicoria al vapore. Mercoledì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: una pera o due kiwi. Pranzo: una prozione di riso integrale alle verdure e cicoria al vapore. Merenda: un pompelmo o una spremuta di arancia senza zucchero o due mandarini. Cena: pesce al forno, insalata di pomodoro e cicoria al vapore. Giovedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato e due fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: panino con primo sale, spinaci al vapore. Merenda: una banana. Cena: involtini di sogliola ai funghi trifolati, carciofi in insalata, cicoria al vapore e una fettina di pane di segale.

Venerdì: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro, muesli. Spuntino: un pompelmo. Pranzo: due uova alla coque e cicoria al vapore. Merenda: un pompelmo rosa. Cena: pesce alla griglia e cicoria al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro aito raccomandiao di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare la deita della cicoria o qualsiasi altra dieta o regime dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.