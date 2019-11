Dieta delle bietole per dimagrire in 3 giorni

La dieta delle bietole per dimagrire un chilo in 3 giorni è una dieta depurativa. Si basa su un regime alimentare facile che consente all’organismo di perdere peso drenando i liquidi. Le bietole sono ortaggi a foglia larga che contengono 89,3 g di acqua, 1,2 g di fibre e solo 17 calorie.

Le bietole sono ricche di vitamine C e di sali minerali, in particolare potassio, ferro, calcio, fosforo e magnesio. Le bietole hanno effetti antiossidanti grazie alla presenza di numerose vitamine, tra cui B2, B3 (Niacina), C e K, e di provitamina A (β-carotene): le loro percentuali non risultano particolarmente abbondanti, tranne nel caso della vitamina K, ma nell’insieme svolgono un importante ruolo di protezione dagli effetti nocivi dei radicali liberi. Sempre per i loro effetti antiossidanti, è importante la combinazione di sostanze vegetali come la luteina, la clorofilla e altri vari carotenoidi. La luteina è un carotenoide molto diffuso in natura, responsabile della colorazione giallo-arancio.

Studi condotti su questa sostanza hanno messo in luce le sue proprietà protettive contro la formazione di accumuli di colesterolo plasmatico e contro l’insorgenza di degenerazioni maculari a carico della retina, oltre che di altre forme degenerative più gravi. Anche la clorofilla presente nelle foglie verdi delle bietole, durante la digestione, viene trasformata in sostanze antiossidanti che svolgono un’importante funzione protettiva contro malattie cronico-degenerative, tra cui quelle neoplastiche. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta delle bietole per dimagrire un chilo in 3 giorni in un esempio di menù completo dei 3 giorni.

Primo giorno: colazione con una tazza di yogurt da bere con un cucchiaio di crusca di avena e un uovo. Pranzo: una tazza di brodo di bietola , bietola con tonno e un frutto fresco. Spuntino: un bicchiere di succo di spinaci e carote. Cena: una tazza di zuppa di spinaci, una porzione di bistecca di pollo senza pelle con broccoli e insalata di asparagi e una porzione di gelatina. Secondo giorno: colazione con una tazza di tè con latte scremato, due fette di pane con formaggio fuso e marmellata. Pranzo: una tazza di brodo bietola (senza bietola), due porzioni di budino di bietola e un frutto. Spuntino: una tazza di liquido da spinaci e pomodori. Cena: una tazza di zuppa di spinaci, una porzione di carne senza grasso visibile con bietola gratin e una porzione di gelatina. Terzo giorno: colazione con una tazza di frullato con spinaci, sedano e mela. Pranzo: una tazza di brodo bietola, panache bietole, patate, zucca e carote e un frutto fresco. Spuntino: una tazza di spinaci e carote frullato. Cena: una tazza di zuppa di spinaci, una porzione di pesce alla griglia con insalata di spinaci, indivia e pomodoro e una porzione di gelatina luce.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questo o qualsiasi altro tipo di regime alimentare dietetico. La dieta delle bietole non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.