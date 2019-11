Terzo valico, scavi completati

MILANO - Superato il 40% degli scavi delle opere in sotterraneo della nuova linea ad alta capacita' veloce Terzo Valico dei Giovi realizzata da Cociv, general contractor che vede come leader Salini Impregilo.

La linea si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 36 km in galleria, e interessa 14 comuni delle province di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Con il completamento di circa 36 km di tunnel scavati a fronte degli 84 km totali previsti, sono state ultimate anche tutte le finestre di accesso alla galleria di linea (Polcevera, Cravasco, Castagnola e Val Lemme) ed i relativi cameroni di innesto, e sono al momento operativi tutti i fronti di scavo della galleria di linea e dell'interconnessione di Voltri (innesto della linea su Genova). Un lavoro reso possibile grazie ai cinque mila addetti impegnati nella realizzazione dell'opera, fra quelli diretti del Consorzio Cociv e quelli indiretti degli affidatari e subappaltatori.

Una volta ultimato il progetto, la galleria di Valico, 27 km a doppia canna, sara' la prima per lunghezza a livello nazionale e la nona a livello mondiale. L'opera assicurera' il collegamento tra Genova e Milano in 50 minuti (rispetto a 1 ora e 39 minuti attuali) e tra Genova e Venezia in 3 ore e 5 minuti.

