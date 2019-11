Nazionale, Mancini dieci vittorie di fila? siamo felici

ZENICA (BOSNIA) - Dieci vittorie di fila superando il record che apparteneva a Vittorio Pozzo. "Ci fa piacere aver superato nelle partite un mito come Pozzo che ha vinto cinque trofei. Siamo felici".

Cosi' Roberto Mancini commenta la vittoria consecutiva numero dieci, superando a Zenica i padroni di casa della Bosnia per 3-0. "E' stata un'ottima Italia. Sapevamo che non sarebbe stata semplice anche se loro non avevano niente da chiedere alla classifica. La Bosnia e' una squadra forte, noi pero' siamo riusciti a mettere subito il match sui binari giusti" analizza il citti' azzurro che sul cambiamento apportato alla Nazionale che veniva dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. "Certe volte ci sono dei risultati inaspettati anche quando la squadra non lo merita, ma bisogna sapere accettarli - dice il Mancio -. I ragazzi pero' si sono trovati subito bene e siamo riusciti ad impostare il lavoro tecnicamente in maniera diversa".

"Questa sera tutti i ragazzi hanno giocato bene, senno' non si vince 3-0 fuori casa" aggiunge che sulla prestazione di Tonali preferito a Zaniolo per sostituire l'indisponibile Verratti, dice: "e' andato benissimo. Tonali ha caratteristiche simili a Verratti, mentre Zaniolo per adesso e' abituato a giocare in maniera diversa". Su Insigne e Belotti andati in gol, rendendo difficile la scelta chi far giocare in attacco considerando anche Immobile, Mancini risponde sorridendo: "Se segnano e' meglio e speriamo che continuano sempre cosi' durante tutto l'Europeo". Il ct, pero' non e' soddisfatto della prestazione della squadra nell'ultimo quarto d'ora di gioco: "Abbiamo giocato troppo indietro, mentre quando si e' stanchi si deve stare piu' alti, perche' si puo' rischiare di riaprire la partita".

(ITALPRESS)