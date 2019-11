Minacce e proiettile per Conte, vigilanza per il tecnico Inter

MILANO - La vigilanza delle forze dell'ordine per Antonio Conte. Una misura, rivela il Corriere della Sera, resa necessaria dopo la lettera anonima con minacce e proiettile, ricevuta dal tecnico dell'Inter.

L'ex ct della Nazionale ha presentato denuncia contro ignoti, la societa' nerazzurra e' stata messa al corrente della vicenda e le forze dell'ordine hanno gia' analizzato il contenuto delle minacce ed esaminato la pallottola. Per l'allenatore e' stato stabilito un livello di vigilanza non particolarmente alto. "Il materiale - scrive il Corriere della Sera - verra' sottoposto a tutte le analisi scientifiche e a tutti i possibili accertamenti per cercare di dare un'identita' all'"anonimo", ma per il momento sembra niente altro che l'azione di un mitomane". "Il livello di rischio viene ritenuto molto basso, ma si e' deciso comunque di prevedere quel livello di vigilanza aggiuntivo, piu' che altro a scopo di precauzione".

