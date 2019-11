Allianz opererà in Cina come prima società assicurativa straniera

MILANO - Allianz ha ricevuto l'approvazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission per iniziare le operazioni della prima societa' di partecipazione assicurativa interamente straniera in Cina.

L'approvazione segue una serie di misure recentemente annunciate dal governo cinese per aprire ulteriormente e incoraggiare gli investimenti in Cina da parte di istituti di assicurazione finanziaria stranieri. L'operazione e' stata orchestrata dal Board member di Allianz Se Sergio Balbinot. Con sede a Shanghai, l'Allianz (China) Insurance Holding Company Limited sosterra' le ambizioni di crescita nel paese migliorando la flessibilita' strategica e finanziaria di Allianz per cogliere le opportunita' commerciali, aumentare ulteriormente gli investimenti e promuovere il successo a lungo termine sul mercato. Allianz ha nominato Sergio Balbinot presidente e Solmaz Altin amministratore delegato.

"Ringraziamo sinceramente la China Bank and Insurance Regulatory Commission per la loro guida costruttiva e il supporto durante il periodo di preparazione. Allianz e' estremamente ottimista sulla Cina e ci impegniamo ad accelerare i nostri piani di crescita in questo mercato strategico. L'approvazione normativa per la holding e' un punto di riferimento importante per la nostra attivita' e ci pone in posizione prioritaria per massimizzare l'apertura dell'economia cinese", ha sottolineato il presidente Sergio Balbinot.

(ITALPRESS)