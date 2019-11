Tentato furto in abitazione a Scoglitti

Tentato furto in una residenza estiva a Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria. La scorsa notte, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza La Sicurezza di Vittoria, ha ricevuto una segnalazione d’allarme proveniente dall’antifurto della Signora F.G. per la sua residenza estiva di Baia Dorica a Scoglitti.

In pochi minuti le autopattuglie di Guardie Giurate raggiungevano l’immobile e dal controllo, riscontravano la porta dell’abitazione aperta, ma niente e nessuno nei dintorni. Dell’accaduto venivano allertati i Carabinieri di Scoglitti, che inviavano una volante sul posto. Dopo il sopralluogo ed i rilievi di rito, veniva stabilito che non era stato possibile rubare nulla, anche a seguito del tempestivo intervento. Alla signora F.G. non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto e sostituire la serratura.