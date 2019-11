Inaugurato al Busacca di Scicli il Bonino Pulejo FOTO

Inaugurato stamattina all’ospedale Busacca di Scicli il centro satellite di di neuroriabilitazione del Bonino Pulejo. Come annunciato ieri al taglio del nastro era presente l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.Presenti anche il dierttore generale dell’Asp 7, Angelo Aliquò, diversi sindaci dei Comuni della provincia di ragusa e le deputazioni regionali e nazionali.

L’inaugurazione del centro di riabilitazione al Busacca rappresenta un traguardo importante per la sanità iblea. L’IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - unico Istituto pubblico di Ricerca della Regione Siciliana, attiverà 24 posti letto di riabilitazione per attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata. L’IRCCS rappresenta una nuova realtà sanitaria per la provincia di Ragusa, che grazie all’esperienza già maturata dall’IRCCS, che per sua missione coniuga le pratiche assistenziali con la ricerca sanitaria, secondo quelli che sono i criteri dettati dalle Linee Guida Ministeriali.