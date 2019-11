Dimensionamento scolastico: nasce primo Istituto Comprensivo a Modica Alta

Piano Gesù è il primo istituto comprensivo con sede a Modica Alta. E’ la notizia più importante arrivata dalla deliberazione del tavolo provinciale per il Dimensionamento Scolastico svoltosi oggi a Ragusa.

Il nuovo Istituto Comprensivo Piano Gesù nasce dall’accorpamento del Circolo Didattico Piano Gesù e del distaccamento ex De Amicis di Modica Alta. Altre novità riguardano il passaggio del plesso S.Elena alla Carlo Amore e del Plesso Pirato a S.Marta – Ciaceri. Con questo atto nascono cinque istituti comprensivi a Modica, così come programmato anche in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria e dei Dirigenti Scolastici. Ogni Istituto Comprensivo rappresenta un macro quartiere della Città. L’importanza di questo dimensionamento risiede nel fatto che si garantisce la massima occupazionalità al personale scolastico e parascolastico avendo quattro comprensivi superiori a mille alunni (1050 ciascuno Carlo Amore, Giacomo Albo e S.Marta Ciaceri ed uno ad 855 (Piano Gesù) e 1470 Raffaele Poidomani.

“Il risultato di questa nuova organizzazione – commenta il Sindaco - nasce dagli incontri che si sono susseguiti nei mesi scorsi con il mondo scolastico che ringrazio per la collaborazione ed i suggerimenti. Esso darà stimoli ai singoli Istituti Scolastici di poter, programmando un’offerta formativa sempre più importante, crescere ancora di più come numero. Inoltre questi numeri daranno serenità per il futuro ai Dirigenti che potranno lavorare senza avere l’assillo dei numeri e della scure degli accorpamenti. Come Amminstrazione saremo sempre a disposizione per contribuire alla crescita dell’offerta formativa in Città, continuando a programmare investimenti non solo nei servizi ma principalmente per quanto riguarda la parte strutturale che sicuramente diventa discriminante per un’appetibilità dell’intera offerta formativa”.