Dieta contro pancia gonfia e meteorismo: ecco cosa mangiare

La dieta contro la pancia gonfia e il meteorismo è una dieta facile da seguire e prevede il consumo di alimenti che aiutano a combattere il fastidioso gonfiore intestinale. La dieta contro la pancia gonfia e contro il meteorismo aiuta a perdere qualche chilo di troppo.

La dieta contra la pancia gonfia e contro il meteorismo è un regime alimentare che elimina periodicamente o definitivamente la molecola nutrizionale o l'alimento responsabile dei gas in eccesso. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta contro la pancia gonfia e contro il meteorismo e cosa inserire nel regime alimentare giornaliero. Colazione a scelta tra uno di questi menù: uno yogurt con 2-3 gallette di riso soffiato spalmate con marmellata o miele; una tazza di caffè d’orzo dolcificata con miele o malto, due fette biscottate e uno yogurt; un tè verde dolcificato con miele o con malto e 4-5 biscotti secchi o due fette biscottate ai cereali; una tazza di tè verde dolcificata con malto o con miele e 2-3 gallette di riso o 2-3 fette biscottate integrali.

Spuntino di metà mattina o pomeridiano a scelta tra: un frutto (meglio se non acido come una banana, una mela, due fette di ananas fresco), anche sotto forma di succo, spremuta o frullato non dolcificato; una coppetta di macedonia; uno yogurt alla frutta. Pranzo: fatelo diventare, se riuscite, il pasto principale della giornata. Anche l’orario in cui si mangia è importante per dimagrire con la dieta contro la pancia gonfia e contro il meteorismo. Il pranzo deve essere consumato entro le 15 del pomeriggio, approfittando del momento in cui gli ormoni che regolano la digestione e il metabolismo sono ancora belli “attivi”. Ecco come costruire un buon pranzo-tipo: Riso o pasta con un ragù di pesce (ad esempio rana pescatrice, merluzzo, salmone fresco) e condimento a crudo, una porzione di verdure alla piastra o al vapore (o un’insalata fresca) insaporite con olio evo, pepe e un pizzico di zenzero (che ha un effetto carminativo); minestra di legumi o zuppa di legumi, una porzione di verdure fresche o cotte.

Pasta o riso con le verdure saltate (carciofi, asparagi, spinaci, radicchio… a scelta), una porzione di verdure al vapore e due fette di prosciutto cotto magro o di bresaola senza aggiunta di grassi. Cena: il pasto finale della giornata dovrebbe essere molto leggero, con una base proteica e una bella porzione di verdure. Ecco cosa mangiare: un pesce cucinato al vapore, al forno o in padella e insaporito con erbe, odori e spezie digestive come il pepe e lo zenzero e olio a crudo, una abbondante porzione di verdure cotte al vapore o crude e un panino integrale leggermente tostato oppure una fetta di formaggio fresco alla piastra con contorno di verdure saltate in padella o cotte al forno e un panino integrale tostato (o due gallette di riso soffiato) o ancora due uova all’occhio di bue con contorno di verdure in padella – spinaci, asparagi, zucchine eccetera – un panino integrale tostato o ancora una porzione di pollo o di coniglio al forno o alla griglia con contorno di verdure fresche e due o tre gallette di riso soffiato.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencata non è adatta chi soffre di patologie importanti come il diabete, gastrite, pressione alta o altre patologie e non è adatta alle donne in gravidanza.