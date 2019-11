Dieta dimagrante prima di Natele: menù per dimagrire

La dieta dimagrante per dimagrire prima di Natale è una dieta lampo che può essere seguita per 3 giorni a settimana. La dieta dimagrante per dimagrire prima di Natale serve a bruciare più calorie e a perdere peso.

Si tratta di una dieta lampo che non può essere seguita oltre i 3 giorni in una settimana in quanto restrittiva. E’ una dieta depurativa e disintossicante che spesso viene seguita anche dopo un weekend o una festa con amici all’insegna del cibo. Ma vediamo in un esempio di menù colpeto dei 3 giorni cosa si mangia nella dieta dimagrante per dimagrire prima di Natale. Primo giorno: colazione con 50 grammi di ricotta, 100 grammi di mirtilli e 4 mandorle. Spuntino: uno yogurt magro con 2 cucchiaini di miele di eucalipto. Pranzo: insalata verde mista condita con salsa di soia, 80 grammi di spaghetti integrali con pomodoro crudo e basilico e 50 grammi di carpaccio di pesce spada. Merenda: un pompelmo rosa. Cena: insalata di rucola, pomodorini e 30 grammi di scaglie di grana, 70 grammi di pane integrale e 4 alici crude al limone.

Secondo giorno: colazione con una spremuta di arancia, una fetta di pane integrale con 2 cucchiaini di marmellata di limone e pane integrale. Spuntino: un mango. Pranzo: insalata verde con cetrioli e 4 cucchiai di ceci lessati, 80 grammi di riso cotto al vapore e saltato con 2 cucchiaini di olio di oliva extravergine e un cucchiaino di curry. Merenda: un kiwi. Cena: insalata di radicchio rosso condita con aceto di mele, 50 grammi di bresaola e una fettina di pane integrale. Prima di andare a letto una tisana drenante al finocchio o al tarassaco. Terzo giorno: colazione con un tè verde, 4 biscotti secchi con avena e 3 noci. Spuntino: due kiwi o due fette di ananas. Pranzo: 80 grammi di riso lessato con pomodoro, un’insalata mista con mais e avocado con aceto di mele. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: 50 grammi di carpaccio di tonno, una fettina di pane integrale e un’insalata mista condita con salsa di soia.

Prima di andare a letto un succo di carote antiossidante. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. La dieta dimagrante per dimagrire prima di Natale non è adatta chi soffre di patologie importanti come il diabete, gastrite, pressione alta o altre patologie e non adatta alle donne in gravidanza.