Acqua alta a Venezia, Salvini: per il mose si corra, coinvolgere comune e regione

"C'e' un'infrastruttura che e' da trent'anni che e' cominciata, gestita sempre a livello centrale. E' bene ora che ci sia un pieno coinvolgimento di Comune e Regione". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito al Mose, visitando piazza San Marco invasa dall'acqua, insieme con il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

"Il Mose e' un esperimento unico, difende l'80 per cento di questo territorio da danni ambientali, economici e strutturali pazzeschi. Se manca il cinque per cento per completare l'opera si corra", ha aggiunto. "Abbiamo presentato due emendamenti concreti, uno per il funzionamento del Mose e uno per un contributo straordinario, veloce, immediato, per il territorio. Mi aspetto che gia' la settimana prossima si discuta in Parlamento delle proposte della Lega e degli altri. Si deve cominciare subito", ha sottolineato Salvini.

