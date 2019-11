Sotto il segno dei pesci, Venditti duetta con De Gregori e Ultimo

ROMA - Antonello Venditti pubblica oggi "Sotto il Segno dei Pesci - The Anniversary Tour". Un progetto ricco ed elaborato che include anche diversi duetti con i super ospiti che lo hanno affiancato sul palcoscenico del tour per il quarantennale dell'album Sotto il Segno dei Pesci: dall'amico di sempre Francesco De Gregori ("Un fratello per me, il principe di questo palco", racconta lui stesso) alle nuove leve del pop-rap italiano, Briga e Baby K, passando per cantautori di nuova generazione come Ermal Meta e Ultimo.

Dal 30 novembre riparte da Milano il tour che si concludera' l'8 marzo 2020 a Londra.

