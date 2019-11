Pat Metheny, a febbraio arriva il nuovo album From this place

Nonesuch Records pubblica il nuovo album di Pat Metheny, From This Place. L'uscita e' prevista per il prossimo 21 febbraio. L'album contiene dieci composizioni di Metheny, accompagnato dal suo batterista di fiducia Antonio Sanchez, la bassista malese/australiana Linda May Han Oh e il pianista inglese Gwilym Simcock, oltre alla Hollywood Studio Symphony condotta da Joel McNeely.

Meshell Ndegeocello (voce), Gregoire Maret (armonica) e Luis Conte(percussioni) sono gli special guest di From This Place, primo album con materiale inedito dopo Kin del 2014. Metheny, Simcock, Oh e Sanchez inizieranno un esteso tour internazionale il prossimo anno. "From This Place e' uno degli album che ho aspettato di realizzare per tutta la vita. E' una sorta di culmine musicale, che racchiude una vasta gamma di espressioni che da sempre mi interessano, presentato in un modo diverso in grado di comunicare tanto, e questo solo grazie alla collaborazione di musicisti che hanno trascorso centinaia di notti insieme con me sul palco", sottolinea Metheny.

