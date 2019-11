Grave incidente sulla Comiso Mazzarrone: due feriti

Grave incidente oggi pomeriggio alle ore 15,10 sulla Sp 4, la Comiso-Mazzarrone. A scontrarsi frontalemente due mezzi, un autocarro Fiat Cubo condotto da S.C., 36enne di Comiso in prognosi riservata e un’autovettura Ford Fiesta condotta da N.C., 27enne di Comiso.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Provinciale per i rilievi. L'autocarro Fiat Cubo procedeva verso Mazzarrone, nell'abbordare una curva veniva in collisione con la Ford che proveniva dal senso opposto. Il traffico è rimasto interrotto per alcune ore. Avvisato Magistrato di turno, dott.ssa Bisello, che ha disposto il sequestro dei veicoli.