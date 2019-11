Martedì Tango a Ragusa: sabato e domenica al Badia

Sabato e domenica in prima assoluta al teatro Badia di Ragusa la nuova e divertente commedia di Maurizio Nicastro dal titolo “martedi’ tango” interpretata da attori iblei. E’ possibile che si riesca a ridere con il tango?

E’ dissacrante oppure è un nuovo taboo che viene abbattuto? Sono gli interrogativi che cercherà di sciogliere, sabato e domenica prossimi, al teatro Badia di corso Italia 103, a Ragusa, la commedia brillante in due atti di Maurizio Nicastro dal titolo “Martedì tango”. Una novità della PalcoUno Produzioni che sarà proposta al pubblico ragusano con la partecipazione di attori iblei. Un appuntamento in assoluta anteprima quello di sabato alle 21, mentre domenica l’inizio dello spettacolo è previsto alle 18,30, nell’ambito della rassegna Ragusa Ride che, come sempre, si prefigge di garantire agli spettatori divertimento e spensieratezza. Il cast è di assoluta eccezione con, in ordine alfabetico, Gisella Burderi, Simonetta Cuzzocrea, Salvo Giorgio, Rita Lombardo e Germano Martorana.

La storia si dipana quasi, e non potrebbe essere altrimenti, a ritmo di tango, seguendo le evoluzioni di una vicenda che merita di essere posta sul palcoscenico nella maniera dovuta, considerato che la stessa è destinata a catalizzare l’interesse di chi sarà presente. “Una nuova scommessa per il nostro teatro – dice il direttore artistico Maurizio Nicastro, che in questo caso ha curato la regia dell’opera che sarà portata in scena – che si propone come una commedia di intrecci che proporrò al nostro pubblico in anteprima. C’è molta emozione ma anche la consapevolezza di avere allestito un lavoro meritevole della massima considerazione”. Tra l’altro, per tutti gli insegnanti è possibile l’ingresso utilizzando il buono della carta del docente.

Inoltre, domenica pomeriggio, ci sarà la formula “Tè-atro”, con la degustazione, durante la pausa dello spettacolo, di tè con biscottini al burro grazie alla collaborazione con Enchanté. L’ingresso è di 10 euro mentre per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al 333.4183893.