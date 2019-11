Le avventure di Gigetto a Ragusa

Le avventure di Gigetto. Con la divertente storia di Gigetto, un bambino particolarmente “affezionato” a tablet e tv, inizia domenica, 17 novembre, la mini rassegna teatrale “Il Donnafugata dei piccoli” al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla.

Cinque appuntamenti per un cartellone dedicato agli spettatori più giovani e alle loro famiglie, a cura di Fabio Guastella dell’associazione “Abaco – Il teatro conta”. Domenica sarà lo spassoso spettacolo “Fuori dagli schermi”, prodotto da Banned Theatre, a coinvolgere il pubblico del teatro ibleo nelle avventure di Gigetto che un giorno, per caso, mettendo ordine tra vecchi scatoloni in soffitta, incontra i simpatici personaggi del magico mondo dei giocattoli. Tra danza, gare di grammatica, musica e poesia, la rappresentazione porrà l’accento sull’importanza della comunicazione reale, sullo scambio di idee ed emozioni che solo il contatto con gli altri riesce a suscitare. La rassegna “Il Donnafugata dei piccoli” continuerà poi il 15 dicembre con “Kalù e il lago Kivù”, una produzione Abaco - Il teatro conta; il 12 gennaio con “Lentamente…la favola della lumaca”, firmata Officina teatrale Quinta armata; il 16 febbraio con “Hansel, Gretel e il segreto della strega”, prodotto da Nave Argo e infine il 15 marzo con “La principessa stonata”, seconda produzione Nave Argo in programma.

Tutti gli appuntamenti saranno proposti alle ore 17.00 e alle ore 18.30.