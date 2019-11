Hamilton ha voglia di stupire ancora non mi ritirerò a breve

ROMA - Altro che pensione: Lewis Hamilton ha voglia di stupire ancora. Alla vigilia del week-end del Gram Premio del Brasile, il 34enne pilota britannico della Mercedes ribadisce di non aver alcuna intenzione di appendere a breve la monoposto al chiodo.

"La mia stagione e' stata quasi perfetta, mi gode il presente e certamente non mi ritirero' a breve - ha dichiarato Hamilton, sei volte iridato in Formula 1, al 'Jornal Nacional' di Rete Globo - Ovviamente sono gia' in cerca di nuovi titoli: ad esempio, vorrei vincere il settimo gia' nel 2020, anno in cui al Mondiale ci sara' una maggiore competitivita' tra i team". Hamilton si dice "eccitato" all'idea di poter battere ancora l'agguerrita concorrenza: "Non mi mancano gli stimoli, amo cio' che faccio e continuero' finche' questo amore durera'. E' chiaro che, a 38 o 39 anni, dovro' smettere anche se continuero' ad amare cosi' le corse, ma nella vita e' importante anche vivere il presente, quindi non ci penso piu' di tanto".

(ITALPRESS)