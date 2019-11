Dieta delle vitamine di novembre: menù per dimagrire in salute

La dieta delle vitamine di novembre per dimagrire in salute prevede il consumo di una grande varietà di alimenti ed in particolare di tanta frutta e verdura. Prima di vedere un menù completo della dieta delle vitamine di novembre vediamo quali sono i benefici delle varie vitamine.

Le vitamine del gruppo B permettono la formazione di vari enzimi che intervengono nella trasformazione metabolica dei più svariati alimenti; la vitamina A consente la crescita di tutte le mucose interne ed esterne, dona vitalità alla cute e ai capelli, protegge la vista e rinforza l'organismo, rendendolo più resistente alle infezioni e alle infiammazioni generalizzate; la vitamina D insieme alla vitamina A, è preziosa per l'accrescimento dei tessuti, compreso quello osseo, in quanto riduce e rallenta i fenomeni di osteoporosi (fragilità); la vitamina B6 previene le anemie (trattiene e lega il ferro), la vitamina B12 permette una corretta attività del sistema nervoso centrale e allontana il rischio di malattie cardiache, l'acido folico (B9) è indispensabile per lo sviluppo delle cellule; la vitamina C protegge le pareti dei vasi sanguigni da un eccessivo irrigidimento e previene il rischio di emorragie; la vitamina E ha una benefica azione antiossidante; la vitamine F protegge le mucose e agisce sul metabolismo degli ormoni sessuali.

Ora vediamo in un esempio di menù completo, giorno per giorno, cosa si mangia in un esmpio settimanale della dieta delle vitamine di novembre per dimagrire in salute.Il menù giornaliero prevede un regime alimentare da 1400 calorie. Lunedì: colazione con uno smoothie preparato con un kiwi, una mela verde e latte di soia e 2 fette biscottate integrali. Spuntino: un frullato. Pranzo: zuppa di farro e legumi misti e broccoli al vapore a volontà. Merenda: un frutto. Cena: filetti di pollo al limone (150 g), insalata mista con pomodorini pachino, cetrioli e carote a volontà, mezzo panino integrale (30 g). Martedì: colazione con un vasetto di yogurt bianco magro (125 ml) con frutta fresca (4 fragole, 5 lamponi, un'arancia). Spuntino: una macedonia. Pranzo: spaghetti di riso ai frutti di mare (70 g) ; insalata di pomodori e cetrioli con un cucchiaino di olio evo e limone. Merenda: un frutto. Cena: un uovo sodo; ricotta (70 g); verdure alla griglia.

Mercoledì: colazione con una spremuta di arancia e pompelmo; un toast con pane ai cinque cereali e bresaola. Spuntino: una macedonia. Pranzo: pasta integrale al ragù vegetariano (70 g) al peperoncino; carpaccio di manzo (80 g) con insalata verde mista a volontà, con un cucchiaino di olio evo e limone. Merenda: un frullato. Cena: roastbeef (100 g) con salsa al prezzemolo (20 g), preparata con yogurt magro, senape e prezzemolo fresco; un finocchio gratinato al forno con un cucchiaio di parmigiano. Giovedì: colazione con una tazza di latte scremato, cereali integrali (30 g); un kiwi. Spuntino: un frutto. Pranzo: filetti di pesce persico al limone cotti al vapore (150 g); asparagi cotti al vapore (60 g) e conditi con un cucchiaino di olio evo; un panino integrale (60 g). Merenda: una macedonia. Cena: vellutata di zucchine e broccoli (200 mi) con crostini di pane integrale (40 g) tostati in padella antiaderente e aromatizzati con rosmarino e timo.

Venerdì: colazione con 2 fette di ananas; uno yogurt bianco magro (125 g); una tazza di té verde. Spuntino: un frutto. Pranzo: polpette di verdure a piacere, impanate con farina integrale e cotte al forno (150 g); insalata di cetrioli e finocchi a volontà condita con un cucchiaio di olio evo e limone. Merenda: una macedonia. Cena: minestra di cereali integrali e legumi (200 ml); cavolfiore al forno con besciamella light (70 g). Sabato: colazione con una tazza di té ai frutti rossi; 3 fette biscottate integrali con un cucchiaio di miele; un kiwi. Pranzo: una mozzarella; insalata di ceci e lenticchie (70 g); mezzo panino integrale (30 g). Cena: involtini di tonno fresco (150 g), preparati con un ripieno di carote, broccoletti, olive taggiasche e capperi; spinaci freschi conditi con un cucchiaino di olio evo e limone.

Domenica: colazione con una spremuta di arancia e limone; uno yogurt bianco magro con un kiwi; 2 biscotti secchi integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: bisteccha alla piastra, insalata di lattuga, pomodori e sedano a volontà, con un cucchiaino di olio evo e uno di aceto balsamico; mezzo panino integrale (30 g). Cena: pizza integrale con verdure e ricotta; 2 fette di ananas. Trattandosi di un regime alimentare particolare raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta sopraelencate è una dieta indicativa che non deve essere seguita senza aver consultato il proprio medico di famiglia. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.